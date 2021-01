Ragazza in difficoltà vicino al fiume Brenta: salvataggio 20 minuti dopo mezzanotte

VICENZA - I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti 20 minuti dopo la mezzanotte in località Oliero di Sopra nel comune di Valbrenta per soccorrere una giovane donna in difficoltà in prossimità del fiume Brenta.

Capodanno con le misure anti Covid. Crolla il numero degli interventi dei vigili del fuoco

La ragazza è stata presa in cura da sanitari del Suem e portata in ospedale. interventi per incendio cassonetti a Vicenza e Piovene Rocchette.

