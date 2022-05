Weekend ecologico con concorso a premi: chi raccoglie più rifiuti vince prodotti e buoni acquisto

CASSOLA - Raccolta rifiuti ... a premi. Un vero concorso: chi raccoglie più immondizie riceve in premio dei prodotti locali o buoni acquisto da spendere nei negozi. Il week end a Cassola prevede una chiamata “a raccolta” per tutti i cassolesi di buona volontà, tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Torna a Cassola capoluogo, a San Giuseppe e a San Zeno l'appuntamento promosso dal progetto "CambiaMenti" e dal Comune per la pulizia di strade, parchi, aree verdi da rifiuti e cartacce. La formula è quella già collaudata nell'edizione 2021 e poi riproposta l'aprile scorso; questa volta però, per dar modo a più persone di partecipare, la raccolta potrà avvenire per tutto il week end, domenica compresa. I cittadini (da soli, per nuclei famigliari o a gruppi), in maniera del tutto libera, dalle 7 alle 16.30, potranno armarsi di guanti e sacchi dell'immondizia e raccogliere le cartacce, i mozziconi, le bottiglie, le lattine e tutta la spazzatura in cui si imbatteranno nel tragitto dalla loro abitazione sino alla piazza principale della propria frazione, dove sarà allestito un punto di raccolta.

Una volta raggiunta l'area di conferimento i volontari saranno invitati a scattare una foto per documentare il risultato del lavoro fatto e ad inviarla agli organizzatori attraverso un apposito Qr Code. «Da quest'anno infatti – spiega l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Marta Orlando Favaro – l'iniziativa è collegata a un concorso a premi. I volontari che più si impegneranno nella raccolta riceveranno in omaggio dei prodotti messi a disposizione dalle aziende locali o buoni spendibili nei negozi del territorio. Ci auguriamo una vasta partecipazione e invitiamo tutti a coinvolgere anche i famigliari, gli amici, i vicini di casa». A fine giornata, l'Etra porterà in discarica tutta l'immondizia conferita nei punti di raccolta. Gli appuntamenti successivi sono fissati per 4 giugno e il 2 luglio.

Foto: una delle scorse giornate ecologiche (uff. stampa Comune)