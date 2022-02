Rete studenti medi in piazza contro il nuovo esame di maturità: «Niente scritti, sì alla tesina»

VICENZA - Alla Rete studenti medi non piace il "nuovo" esame di Stato previsto per la maturità 2022. Così l'associazione studentesca ha lanciato una mobilitazione nazionale. In Veneto - si legge in una nota - sono state organizzate piazze e presidi studenteschi in tutte le province: a Vicenza il corteo partirà da piazzale della Stazione e arriverà in piazza Matteotti.

APPROFONDIMENTI PADOVA Scuola, mille studenti in corteo: «Siamo lo zero da cui... DI NUOVO SUI BANCHI Oggi in Veneto tornano in classe 106mila studenti, stretta alle... SCUOLA Primo giorno tra emozione, qualche bus affollato, controllo Green...

«Chiediamo di ritirare subito le due prove scritte proposte da Bianchi e una maturità pensata assieme agli studenti - spiegano gli studenti -. Saremo sotto al Ministero dell’Istruzione e nelle piazze del Paese perché vogliamo un esame senza scritti e con una tesina che ci permetta di elaborare, studiare e collegare quello che abbiamo imparato in questi anni. Basta giocare sulla nostra pelle - dichiara Nicolas Pasantes, della Rete degli studenti medi di Vicenza -. Ci sono classi disperate, studenti e professori lasciati a se stessi per due anni che ora, a meno di cinque mesi dagli esami, si vedono stravolgere programmi e preparazione. Non si mettono in dubbio la qualità e le competenze di noi studenti, ma la modalità e il disagio che sono stati protagonisti in questi anni vanno considerati e capiti. Bianchi non può ignorare la voce di un'intera classe studentesca che venerdì si mobiliterà in tutta Italia».

Da anni la Rete degli studenti medi critica l'approccio con cui la scuola italiana ed il Ministero trattano il tema degli esami di stato. Gli studenti, organizzati a livello nazionale, si mobilitano per una maturità che tenga conto degli ultimi tre anni di scuola a singhiozzo, tra didattica mista e a distanza. La Rete degli Studenti Medi, organizzatrice del corteo a Vicenza, chiede una maturità che dia importanza e spazio ai percorsi personali con una tesina e niente scritti.

«La Rete degli studenti medi di Vicenza,insieme a tanti rappresentanti e studenti, vuol mandare un messaggio molto chiaro: una maturità così non è accettabile. Essere studenti in Italia significa contare meno di zero e a conferma di questo c'è l'attenzione con cui, per l'ennesima volta, è stata trattata la maturità. Il ministero ha ben pensato di ritornare al vecchio modello con due scritti e un orale, come se nulla fosse successo, come se il peso della pandemia non ci avesse minimamente scalfiti in questi due lunghissimi anni - dichiara Riccardo Bortoli, coordinatore della Rete di Vicenza -. Chiediamo da anni che si ripensi alla scuola e agli esami di Stato, mettendone persino in discussione il senso stesso e le modalità tradizionali. Ci troviamo ancora di fronte ad un ministero cieco e sordo davanti alle richieste di un'intera generazione, alle critiche mosse e soprattutto alle necessità e alle istanze sollevate in questi anni difficili per chi, davvero, la scuola la vive sulla propria pelle».