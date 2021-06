Pronti, via: scatta Vicenza Jazz. Omaggio di Fresu a David Bowie

VICENZA - Pronti, via. Dal parco Querini ai chiostri di Stanta Corona, a Vicenza va in scena un'inedita edizione del Festival Jazz. La venticinquesima, per la precisione.

Il Covid ha obbligato gli organizzatori - il Comune su tutti - a stravolgere il cartellone per limitare contatti e assembramenti. Risultato: dall'1 al 10 luglio la kermesse musicale - di solito prevista in maggio - avrà come location teatro Comunale, chiesa e chiostri di Santa Corona e, come detto il Querini. Gli artisti? Tutti di caratura internazionale. Nils Petter Molvær, Rebekka Bakken, Flavio Boltro, Red Kite, Mark Lettieri, Alex Sipiagin & Michele Calgaro. E poi Fred Hersch, Brad Mehldau e Paolo Fresu, che dedicherà la serata a David Bowie.

Ma l'offerta musicale non si fermerà qui. Nello stesso periodo di New Conversations, nei locali della città sono in programma diversi concerti che faranno da cornice ai live principali. Almeno un centinaio quelli in calendario. Informazioni su www.vicenzajazz.org e www.tcvi.it, e al numero 0444324442. Biglietti on line o al Comunale con appuntamento obbligatorio su bit.ly/prenotaBiglietteriaTCVI.