Arzignano. Lettera con un proiettile alla sindaca Bevilacqua: «Mi ha spaventato, ma continuerò il mio lavoro»

ARZIGNANO (VICENZA) - Una busta anonima sospetta con un proiettile al suo interno è stata recapitata oggi, 17 maggio al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. La missiva sospetta è stata recapitata all'ufficio comunale ed è stata consegnata alla polizia locale. Dopo un veloce controllo è stata aperta dal comandante Maurizio Dal Barco facendo così la scoperta. Della vicenda, su cui è già stata depositata una denuncia, e avvisato il questore Paolo Sartori e il comandante dei carabinieri di Arzignano Michele Mascolo.

«Ricevere un proiettile mi ha spaventato - spiega la prima cittadina - Non me lo sarei mai aspettata ed effettivamente è una cosa che destabilizza parecchio, anche se sono serena e continuo a svolgere il mio lavoro nell'interesse dei cittadini, lavorando con impegno e tenacia per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della città».

Il deputato vicentino della Lega Erik Pretto esprime «piena solidarietà allla sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, che ha ricevuto oggi un'intimidazione in stile mafioso. Una busta con dentro un proiettile di pistola - rileva - le è stata recapitata presso gli uffici comunali. Un atto davvero ignobile, i cui autori mi auguro siano garantiti alla giustizia il prima possibile.