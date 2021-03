Processo Popolare di Vicenza, ultima udienza: attesa per la sentenza

VICENZA - E' iniziata stamani, 18 marzo, in un tribunale di Vicenza 'blindato', l'ultima udienza del processo agli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, per le repliche dei difensori e quindi la camera di consiglio per la sentenza attesa per domani pomeriggio o forse sabato.

Si va dunque alla conclusione dopo due anni del processo, per il quale si sono tenute 115 udienze. Zonin e altri cinque ex dirigenti della BPVi - e lo stesso istituto bancario - sono imputati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto.

Le richieste dell'accusa sono complessivamente di 51 anni; in particolare per l'ex presidente è stata chiesta la pena di 10 anni di reclusione. Nel procedimento si sono costituite circa 8.000 parti civili. I pm di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi hanno nel frattempo avviato una seconda inchiesta, ancora in fase preliminare, per l'ipotesi di reato di bancarotta