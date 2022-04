Crac Popolare Vicenza, processo d'appello con Zonin presente: centinaia di risparmiatori arrivati con pullman da tutto il Nordest

MESTRE - Al via oggi - 22 aprile - il processo d’appello per il crac della Banca Popolare di Vicenza. Per la prima udienza, ospitata nell’aula bunker di Mestre, sono arrivati in pullman decine di risparmiatori da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per ottenere giustizia e confidando di poter recuperare almeno una parte dei risparmi perduti.

Il principale imputato, l’ex presidente Gianni Zonin (condannato in 1. grado a un anno e mezzo di carcere) è seduto in prima fila e ha annunciato che presenzierà a tutto il processo.

Per chiudere il processo in tempi brevi la Corte ha fissato oggi tre udienze la settimana a partire dal mese di maggio.