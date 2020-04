Primo maggio, tributo ai Pink Floyd in streaming da casa con i Wit Matrix

CARMIGNANO - Dopo duecentocinquanta concerti live, che li hanno fatti conoscere anche fuori dal Veneto come una delle tribute band dei Pink Floyd italiane più rinomate, in occasione del primo maggio offriranno ai fans del celeberrimo gruppo musicale inglese un breve concerto "da casa" con una selezione di brani classici eseguiti in formazione al completo, ma ciascuno a casa propria. Sono i Wit Matrix, band vicentino-padovana che fa capo come organizzazione al bassista carmignanese Claudio Palliati. I loro concerti live che, sempre con grande cura nella scenografia modellata sugli "originali", hanno portato anche all'estero oltre che nelle maggiori piazze regionali e in decine e decine di situazioni estive di provincia, sono sempre attesi con interesse dai numerosi fans, che loro vogliono ripagare con questa iniziativa, studiata e preparata su idea del Comune di Carmignano di Brenta. Il concerto in live streaming con gli intramontabili pezzi dei Pink Floyd, si potrà seguire alle 21 su Facebook dalla pagina Wit Matrix Pink Floyd tribute. Dieci strumentisti collegati con le moderne tecnologie e mixati dal loro esperto staff per regalare a chi lo vorrà uno spicchio di primo maggio di buon auspicio per l'uscita da questo tunnel, con musica di qualità. © RIPRODUZIONE RISERVATA