Vicenza. Preside ruba 10mila euro al sindacato: condannato a restituirli

VICENZA - Un preside è stato condannato a risarcire il sindacato Dirigentiscuola, di cui era presidente. L'associazione che rappresenta i presidi italiani aveva denunciato due anni fa Rinaldo Coggi per avergli sottratto 10mila euro. Ora il professore è a capo del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Vicenza e con una reggenza all'istituto comprensivo «Padre Mario Pozza» di Lusiana Conco (VI) e dovrà restituirli.

Nella sentenza, emessa dal tribunale civile di Vicenza, viene ripercorsa la vicenda.

«Nonostante le continue richieste - si legge nel dispositivo - Coggi non ha mai fornito all'Associazione nazionale le necessarie pezze giustificative relative a tutte le spese asseritamente sostenute per il perseguimento delle finalità istituzionali, né ha ritenuto di rendere conto di dare i necessari chiarimenti in relazione alle contestazioni mossegli circa l'impiego della somma di 10.255,60 euro».

Quindi - sostiene il giudice - il dirigente scolastico, che è stato già espulso dall'Associazione nell'aprile dello scorso anno, ha trattenuto per sé, indebitamente, le somme non contestando in alcun modo l'accusa e non presentandosi durante il processo. Inoltre Coggi è anche stato condannato al rimborso delle spese sostenute dal sindacato durante il processo.