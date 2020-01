Sfregio al presepe: mozzata la testa al Bambin Gesù e rubato il corpo

SOVIZZO - Potrebbero avere le ore contate gli autori di un bruttissimo gesto compiuto in una delle notti scorsi (ma la notizia è stata resa nota attraverso i social solo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio) nella sede del Centro anziani di Sovizzo, nella centralissima piazza Manzoni.



Alcuni vandali hanno decapitato il Gesù Bambino del presepe (che era stato realizzato per le festività natalizie), probabilmente con un'accetta, rubando il corpo e posizionando il capo mozzato dentro la mangiatoia, coperto dalla paglia, mentre altre statue e personaggi della "Betlemme in miniatura", tra cui gli animali, sono state rovesciate o spostate. L’amara sorpresa è stata fatta da Giuseppe Di Tusa, presidente di “Sub Vicum”, che ha trovato il presepe devastato dai vandali e ora ha deciso di presentare una denuncia contro ignoti.



Come detto i vandali, probabilmente una banda di minorenni del paese, potrebbero essere riconosciuti dato che le telecamere sparse in zona e ora al vaglio della polizia locale hanno ripreso tutto. Il gesto è stato stigmatizzato anche dal sindaco di Sovizzo, Paolo Garbin, molto amareggiato per quanto successo. Non è la prima volta che il presepe del Centro Anziani di Sovizzo viene preso di mira: già lo scorso anno dei vandali avevano hanno compiuto il medesimo gesto, decapitando la testa del Gesù Bambino e lasciando a terra il corpo fatto a pezzi. In quell'occasione non era stata fatta nessuna denuncia, ma ora si procederà per scoprire i responsabili. Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA