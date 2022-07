MONTECCHIO MAGGIORE - Usava in modo improprio delle bombolette di colore spray, molestando i frequentatori del parco pubblico di via Europa a Montecchio Maggiore. Dopo le segnalazioni sono arrivati sul posto, il 6 luglio scorso verso le 16, agenti della polizia locale dei Castelli che hanno subito individuato il soggetto e gli hanno chiesto di fornire le generalità. L'uomo, un ventenne cittadino nigeriano, poi identificato come M.M.N., pregiudicato, residente a Montecchio Maggiore ma di fatto senza fissa dimora, si è subito rifiutato categoricamente di dare le generalità, mantenendo un atteggiamento di sfida e disprezzo verso i poliziotti, anche offendendoli ripetutamente come si legge in una nota del comandante Rigolon.

Dovendo procedere all’identificazione, gli agenti, visto che il ventenne continuava nel suo atteggiamento oppositivo ed alterato, hanno dovuto accompagnarlo coattivamente al comando di polizia locale. Durante il tragitto il giovane, piuttosto alterato, ha preguito ad opporre una resistenza attiva, riuscendo anche a ferire i due accompagnatori. Poi la perquisizione personale ha rivelato che il soggetto portava con sé un coltello a serramanico lungo circa 10 cm., che è stato sequestrato. Il fermato è stato poi fotosegnalato alla compagnia carabinieri di Valdagno.

Gli agenti sono dovuti ricorrere al pronto soccorso per le cure delle lesioni patite durante l’accompagnamento coattivo. Il 20enne è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di rifiuto di fornire proprie generalità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, oltre che per il porto ingiustificato del coltello.