Dorme e mangia a sbafo nell'agriturismo: albanese pregiudicato incastrato dalla Mobile

VICENZA - È stato rintracciato e catturato a Vicenza dai poliziotti della “Catturandi” della Mobile il 46enne albanese Ahmeti Armando, destinatario di un ordine di carcerazione, questa volta emesso dalla Procura vicentina, il dicembre scorso, a seguito di

una condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi di reclusione per reati di droga.

Dopo aver appreso la sua possibile presenza presso un Agriturismo in San Giorgio in Bosco (PD) (ove aveva dimorato per alcuni giorni unitamente alla compagna, rifiutando però il pagamento del dovuto e minacciando i gestori), i poliziotti si sono messi sulle tracce dell’uomo riuscendo dopo alcune settimane di ricerca a localizzarlo in un’abitazione di Vicenza. Tratto in arresto è stato associato presso la casa di reclusione di Vicenza

