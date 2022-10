Praline, cremini, sacher, gianduiotti: Vicenza capitale del cioccolato

VICENZA - Dalle praline alle tavolette, dalla sacher ai cremini. E non mancheranno le scarpe, i palloni e gli utensili. Tutti di cacao.

Vicenza capitale del cioccolato. Il prossimo weekend, dal 21 al 23 ottobre il centro storico della città del Palladio si vestirà di gusto e prelibatezze. Per l'edizione di CioccolandoVi numero 17, in piazza dei Signori e contra' Garibaldi arriveranno espositori da tutta Italia con le loro specialità, come la frutta ricoperta di cioccolato, i confetti dragées, i gianduiotti, i tartufi e i nocciolati. Tra gli stand sarà possibile incontrare alcuni dei più noti maestri cioccolatieri tra cui Antonio Schettini, Antonio Marino, Eros Moro, Giuseppe Di Maria ed Ersilia Tomasin.

Parola d'ordine sarà qualità. L'obiettivo, spiegano Comune e Confcommercio, è quello di proporre lavorazioni non industriali per far conoscere le caratteristiche del buon cioccolato. «Ci attendiamo un bel numero di visitatori che arriveranno da Vicenza ma anche dal Veneto e da fuori regione. La manifestazione è stata al centro di una campagna social e web che ci dà grande soddisfazione: pensiamo che su Facebook l’evento ha raggiunto oltre 367 mila persone - commenta Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza - Non si tratta solo di vicentini, ma di appassionati di Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia».

Insomma, sarà una festa golosa, anzi, un Festival con tanto di iniziative culturali. Sabato e domenica dalle 15 alle 17 “Le soete” proporranno un viaggio esotico tra i banchi che si concluderà con la visita alla mostra “Non si farà mai più tal viaggio. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo” alle Gallerie d'Italia di palazzo Leoni Montanari. Bar e negozi rimarranno aperti fino a tarda notte, mentre sabato la pinacoteca del Chiericati, palazzo Thiene e la basilica palladiana saranno visitabili dalle 18 alle 22.