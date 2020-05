Donna di 55 anni travolta e uccisa da un'auto a Pozzoleone

Incidente stradale mortale a Scaldaferro , frazione di Pozzoleone , nel Vicentino. Morta una donna di 55 anni. Secondo le prime informazioni la donna stava camminando lungo via Bassanese quando è stata travolta e uccisa da un'auto che proveniva da Marostica, guidata da un 25enne che stava andando al lavoro. Dopo il violento impatto il giovane si è subito fermato per prestare soccorso alla 55enne, P.S., originaria di Mantova e residente a Sandrigo, ma inutilmente. Il personale medico sopraggiunto con l’ambulanza da Vicenza non ha potuto che constatare il decesso: la donna è morta sul colpo. Ultimo aggiornamento: 14:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA