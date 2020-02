Posti di blocco nei caselli autostradali: pregiudicati, droga e rame rubato

VICENZA - E' di un arresto e alcune denunce a piede libero il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, messo in atto la notte scorsa e proseguito sino all'alba di oggi (sabato 1 febbraio) dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza, finalizzato al controllo capillare dei caselli autostradali dell’intera provincia, con lo scopo di intercettare autovetture sospette e persone di interesse operativo.



L’attività, finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, in particolare la criminalità predatoria, anche alla luce dei recenti assalti notturni agli sportelli bancomat, è stata eseguita nell’arco orario compreso tra le 22 e le 4 da 18 pattuglie delle compagnie provinciali e con il supporto di ulteriori quattro equipaggi del 4° Battaglione "Veneto" di Mestre. Grazie all’imponente dispiegamento di forze è stato possibile sottoporre a mirato controllo tutte le uscite dei caselli autostradali del Vicentino.



Nel complesso sono stati 150 i veicoli controllati e 229 le persone sottoposte a verifica, di cui 55 stranieri. I posti di controllo e le pattuglie, anche in borghese, hanno permesso di intercettare un cittadino romeno, C.M., 25 anni, pregiudicato, residente a Valdagno e R.A., 58enne, italiano, pregiudicato di Valdagno, che stavano trasportando del rame (120 kg), oggetto di furto perpetrato in una ditta della valle dell’Agno, dal ricettatore. I due sono stati fermati e denunciati in stato di libertà e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.



Nelle stesse ore personale della tenenza di Montecchio Maggiore ha rintracciato e arrestato, nel centro castellano, Pino Ferrante, 39 anni, residente a Brendola, risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Tribunale di Vicenza, a seguito di violazioni di precedente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Al casello sulla A4 di Montebello Vicentino, sono stati fermati due automobilisti, un cittadino marocchino e un italiano, in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Vicenza quali assuntori, mentre lo stupefacente è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA