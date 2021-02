Porta Santa Croce verso la riapertura: il restauro restituisce scorci unici

VICENZA - E' stata per anni simbolo di abbandono e degrado. Ora si candida a diventare uno dei fiori all'occhiello del centro storico di Vicenza.

Porta Santa Croce è pronta per la riapertura. E' in fase di conclusione il lungo restauro della fortificazione scaligera che conduce in corso Fogazzaro da nord-ovest. Dieci anni di lavori che restituiscono alla città non solo un monumento del quattordicesimo secolo rimasto integro, ma anche uno scorcio suggestivo del capoluogo berico.

Prossimo passo sarà la ristrutturazione della porta, prevista in estate. Poi si penserà al riutilizzo. Non è escluso che diventi sede di alcune associazioni.

«Da diverso tempo i cittadini attendevano che fosse dato un decoro a porta Sante Croce affinché questo accesso alla città risultasse gradevole. E il colpo d'occhio è effettivamente unico», sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron. Il costo del lifting sfiora i 200 mila euro.

