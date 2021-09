Bassano, il ponte degli Alpini torna a splendere: domenica 3 ottobre l'inaugurazione Gli eventi in programma

VICENZA - Conto alla rovescia a Bassano del Grappa (Vicenza) per la restituzione del Ponte degli Alpini, la cui cerimonia di riapertura ufficiale si terrà domenica 3 ottobre. Da domani è previsto un calendario di eventi che proseguirà per quattro giorni e che avrà come inizio simbolico la firma dell'Atto di gemellaggio fra il Ponte degli Alpini e il Ponte di Mostar e della sottoscrizione del Patto di amicizia fra le due città, in programma in mattinata al Museo Civico.



Il giorno successivo, venerdì, al via i festeggiamenti del Centenario della Sezione Ana Montegrappa con una serie di manifestazioni, che sarà aperta alle 8.30 all'alzabandiera al Monumento al Parco Ragazzi del '99, cui seguirà alle 11 la cerimonia commemorativa al Sacrario di Cima Grappa.



Tra gli appuntamenti di sabato 2 ottobre l'inaugurazione del «Sentiero del Centenario Lungobrenta e nel tardo pomeriggio la Cerimonia di posa della Targa del Centenario al Ponte degli Alpini. Sempre sabato è anche il giorno dedicato al gioiello palladiano come Monumento Nazionale, riconoscimento arrivato ufficializzato con decreto legge del 5 luglio 2019. A celebrare il Ponte e gli altri monumenti nazionali del Veneto sarà un convegno dal titolo »I Monumenti Nazionali: interpreti della comunità« in programma alle 15 al Museo Civico. Sempre nel pomeriggio, dalle 17, l'omaggio al Ponte arriverà dall'alto, con il il volo delle frecce »bi-colori«, velivoli d'epoca come il Fokker DR1, che rese famoso il Barone Rosso, o lo Spad XIII di Francesco Baracca che sorvoleranno il Monumento nazionale colorando il cielo con il giallorosso, simbolo di Bassano.

