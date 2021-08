Marijuana e cocaina, la polizia sequestra la droga a due spacciatori in bici

VICENZA - Nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga gli agenti delle pattuglie antidegrado della polizia locale hanno individuato due pusher nelle vicinanze del parcheggio Cattaneo e in zona Mercato nuovo.

Nel primo caso, che risale a mercoledì, gli agenti hanno notato un uomo in bicicletta aggirarsi con fare sospetto lungo via De Amicis. Alla vista della pattuglia, l'uomo ha gettato il proprio borsello in un cortile e si è dato alla fuga contromano tra le auto, facendo perdere le proprie tracce. Nel borsello c'erano 24 dosi di marijuana, pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre sono in corso indagini per risalire al pusher.

Nel secondo caso, avvenuto giovedì, una pattuglia antidegrado ha individuato un sospetto in bicicletta in via Faccio. Anche in questo caso, visti gli agenti, l'uomo si è dato alla fuga. All'altezza del parco di via Adenauer il fuggitivo ha lanciato qualcosa dentro all'area verde; subito dopo è stato raggiunto e bloccato. Perquisito, gli sono stati sequestrati 223 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza, mentre il cane antidroga Aria ha recuperato tra la vegetazione del parco 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 0,35 grammi. O.L. 26 anni, già noto per precedenti analoghi, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio