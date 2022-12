«Aiutatemi, la mia bimba sta molto male». Genitori scortati fino all'ospedale con sirena e lampeggiante

VICENZA - «Aiutatemi ad arrivare presto all'ospedale, la mia bimba sta molto male». L'appello di un papà è subito stato raccolto da una pattuglia della polizia locale, che ha subito mezzo in azione la sirena e i lampeggianti per scortare tra il traffico l'auto dei due genitori fino al San Bortolo.

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi. Un'auto di servizio della polizia locale ha scortato i genitori della bambina, Mattia Zuccon e Laura Mazzasette, fino all’ospedale San Bortolo per un’emergenza. Mentre transitavano in contra’ Sant’Ambrogio, con direzione piazzale Giusti, i due agenti di pattuglia sono stati affiancati e fermati dal conducente di una vettura che, sbracciandosi, chiedeva di poter essere scortato fino all’ospedale di Vicenza in quanto la figlia stava molto male.

Azionati sirena e lampeggiante, la pattuglia ha accompagnato l’uomo per le vie contra’ Mure San Rocco, contra’ Mure Corpus Domini, contra’ Porta Santa Croce, viale D’Alviano, viale F.lli Bandiera, viale Rodolfi fino all’ingresso dell’ospedale. Ora la piccola sta bene ed è tornata a casa con mamma, papà e i nonni.

«Un plauso alla polizia locale per il tempestivo intervento degli agenti – spiegano il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza Nicolò Naclerio – che, in una situazione di emergenza, hanno permesso ai genitori di raggiungere in tempo l'ospedale per prestare le cure del caso alla figlia».

Foto: i ringraziamenti del papà al comando di polizia locale, con il consigliere delegato Naclerio.