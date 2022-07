«Calo demografico colpa di sinistra e ideologia femminista». La sindaca Pavan prende le distanze da Pietrosante, polemica in città

BASSANO - «Ogni consigliere comunale è libero di esprimere il suo punto di vista, ma le parole di Gianluca Pietrosante sono riferibili solo a lui. Non mi rappresentano e non rappresentano il punto di vista della lista in cui è stato eletto e neppure quello della maggioranza - ha dichiarato con una nota ufficiale la sindaca Elena Pavan - e sono parole talmente lontane dalla nostra sensibilità che vanno smentite e circoscritte ad un coup théâtre che fa guadagnare il titolo del giornale al consigliere in questione ma che mettono solo in imbarazzo la nostra lista e la nostra coalizione». «Nessun dubbio quindi sulla inopportunità di certe affermazioni che evocano idee già archiviate dalla storia, non una voce si alzerà per dare ragione a quelle parole da parte della mia maggioranza, meglio pensare alle cose da fare per Bassano che è il motivo per cui siamo stati eletti, noi e anche il consigliere Pietrosante» ha concluso la prima cittadina.

Ma a cosa si riferisce la nota di Pavan? Alle uscite consiliari del suo consigliere Gianluca Pietrosante che in consiglio ha preso la parola, riferendosi a quanto detto dalla consigliera del Pd Paola Bertoncello in tema di calo demografico, spiegando che il crollo delle nascite è il frutto delle politiche culturali del Pd e della sinistra che «mirano alla distruzione della vita con varie leggi» tra le quali il consigliere inserisce quella sull'aborto «che in Italia ha provocato 6 milioni di vittime... E chi uccide i propri figli non ha futuro». Poi si è allargato anche alle colpe del '68, definito "fenomeno artificiale", che in primis avrebbe portato alla «distruzione del patriarcato grazie all'introduzione dell'ideologia femminista».

Ovviamente anche in una città moderata come Bassano queste uscite hanno provocato un polverone di polemiche con l'annuncio di una manifestazione pubblica in centro per oggi con movimenti politici e associazioni. E la presa di posizione della sindaca Pavan ha evidenziato il disagio che le posizioni del consigliere di destra estrema provocano anche dentro la maggioranza che governa la città. Il Pd da parte sua ha scritto su facebook: «Ecco chi ci governa e appoggia questa amministrazione cittadina: un confuso concentrato di ignoranza, anche i suoi vicini di banco non lo capiscono», definendo Pietrosante «pupillo della Donazzan di Flli d'Italia».