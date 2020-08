Tremendo schianto in Mini: l'auto si cappotta contro un muro. Morto un 53enne Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POJANA MAGGIORE (VICENZA) - Alle 21.10 dell'11 luglio 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe, a Pojana, per un'auto finita cappottata contro un muretto a bordo strada:I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la Mini Cooper ed estratto l'autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle mezzanotte.