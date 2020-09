Ecco la pizza all'oro: si chiama "Figazza luxury" e costa 2000 euro

CASSOLA - Si chiama Figazza luxury. E il nome dice tutto. O quasi. Si tratta infatti di una pizza condita con oro alimentare, che si candida a diventare una delle più prestigiose - e costose - d'Italia. Il prezzo? Duemila euro.



Nasce dalla creatività della pizzeria Forlin di Cassola, nel Bassanese, provincia di Vicenza, ed è un omaggio a “Vicenzaoro Voice”, il salone internazionale dedicato all'oreficeria che si è chiuso da poco nella città del Palladio. E tra i preziosi esposti, la Figazza non avrebbe affatto sfigurato.



Qualche dato sulla farcitura: due tipi di caviale, uova di salmone, 260 milligrammi di fogli d'oro e in polvere 24k, commestibili. E poi burrata, salsa di pomodoro, pomodorini, basilico, mozzarella, olio aromatizzato. Insomma, più che un piatto, un maxi gioiello.



Ma non basta. Sì, perché fino a fine settembre il ristorante servirà la pizza con posate placcate d'oro racchiuse in un cofanetto e una bottiglia di Dom Perignon Vintage del 2009. Per chi ha qualche problema di digestione, infine, il titolare dell'esercizio ricorda che è lievitata per oltre 140 ore e ha un bordo soffice. Consiglio del ristorante: per assaggiare la Figazza bisogna prenotarla almeno una settimana prima. © RIPRODUZIONE RISERVATA