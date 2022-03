Ciclabili con la striscia bianca, piccolo passo per mettere in sicurezza le bici

BASSANO - Strisce bianche "salvabici". Il Comune pensa di implementare il sistema delle ciclabili e dei loro collegamenti usando, intanto, il pennellone sull'asfalto. Così degli interventi sono stati effettuati nella zona di viale Venezia e di piazzale Cadorna. Si tratta di corsie ciclabili così definite dal codice della strada: "parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua...".

«Molte città sono orientate a rafforzare ed accelerare la promozione della ciclabilità – spiega l’assessore Andrea Zonta -. Noi assieme ad alcuni Comuni del comprensorio partecipiamo a un progetto Ministeriale denominato “Green to go" e anche a livello di comprensorio si sta progettando una serie di iniziative che colleghino le piste e le corsie ciclabili del territorio per una mobilità sostenibile intercomunale».

Intanto quindi si è partito con piazzale Cadorna e viale Venezia, con corsie dipinte che secondo il codice della strada possono anche, in alcune situazioni, essere impegnate dai veicoli a motore. «Ora prevediamo – dice Zonta - di aumentare processi di comunicazione e di indicazione dei percorsi che si possono effettuare per gli spostamenti all’interno della città e poi verso l’esterno, con la creazione di piantine e di segnaletica che ne indichino la mappatura simili a quanto usato nelle metropolitane».