VICENZA - Dalle tele di Tintoretto e Veronese alla birra alla zucca fino alle polpette al pistacchio. Cultura e cucina, ma anche sport e tempo libero con la pista sul ghiaccio.

Antipasto di Natale a Vicenza. Nel weekend di Ognissanti la città si accenderà con luci e profumi. Innanzitutto, dopo due anni si stop a causa del Covid, in Campo Marzo tornerà la pista di pattinaggio. L'inaugurazione è prevista il 29 ottobre nell'esedra del parco, sul lato di viale Roma. Rimarrà aperta fino al 14 febbraio dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 21.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22.30. «Pensiamo che l'iniziativa, insieme con molte altre che annunceremo nelle prossime settimane, sia una bella occasione per vivere Campo Marzo anche nel periodo invernale», spiega l'assessore al turismo Silvio Giovine.

In centro storico, ecco le bancarelle di “Bell'Italia”, mostra mercato con prodotti agroalimentari italiani. Promossa da Confesercenti, la manifestazione si terrà in piazza dei Signori dal 29 ottobre all'1 novembre, dalle 9 alle 21. Presente il team Venezia chef, il quale si cimenterà nella preparazione di polpette calde e in una speciale birra alla zucca.

In occasione del ponte, i musei civici rimarranno aperti anche di lunedì. Teatro Olimpico, basilica palladiana, palazzo Chiericati, museo naturalistico archeologico e chiesa di Santa Corona saranno visitabili dalle 9 alle 17. Il museo del Risorgimento invece dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17, mentre l'1 novembre le gallerie di palazzo Leoni Montanari saranno aperte dalle 10 alle 18, così come il Palladium museum. Sempre il primo novembre alle 14.30 si potrà partecipare alla visita “Scopri Vicenza. Un capolavoro di città”. Info e prenotazioni su www.vicenzae.org.