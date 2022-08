Picchia la compagna in fuga con la figlia di 7 anni: arrestato

VICENZA - Un 36enne residente a Vicenza è stato arrestato dagli agenti della Questura per aver malmenato e ferito la compagna con la quale convive. L'uomo, rinchiuso ora nella locale casa circondariale dopo la decisione del Pm, dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare. Il fatto è avvenuto all'alba di oggi, 25 agosto 2022. La donna, 38enne, durante una lite con il compagno è stata colpita più volte, ma è riuscita a scappare di casa, portando con sé la figlioletta di 7 anni, e trovando rifugio nell'abitazione di un'amica, che l'ha nascosta e avvisato il 113. All'arrivo dei poliziotti l'uomo ha negato ogni addebito, sostenendo che la donna (poi trasportata al pronto soccorso e dichiarata guaribile in 21 giorni per le ferite riportate) si era fatta male cadendo in casa.