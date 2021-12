Nuovo look per piazza De Gasperi: passeggiata fino alla stazione anche per "riprendersi" l'area degradata di Campo Marzo

VICENZA - Un milione di euro per cambiare il look di piazzale De Gasperi in modo da "rigenerare" Campo Marzo e zone limitrofe. La giunta comunale ha approvato il progetto per poter accedere al mutuo. «Un progetto che vuole rigenerare anche Campo Marzo e tutta l’area tra il centro storico e la stazione - spiega il sindaco Rucco -. Con questo intervento vogliamo che i vicentini riprendano possesso della zona facendola rivivere come un luogo della città. Sarà realizzata infatti una lunga passeggiata che da corso Palladio passerà attraverso la nuova piazza e quindi Campo Marzo ed Eretenio fino a Monte Berico. Prenderà forma a partire dal 2023». E il vicesindaco Celebron aggiunge: «Si amplia l'area pedonale della città, che allunga l'itinerario da corso Palladio a piazzale Castello e, attraverso la porta, a corso San Felice e Fortunato, valorizzando lo spazio di fronte all’arco di accesso al Giardino Salvi e riordinando lo slargo esistente ad ovest della porta, oggi di transito automobilistico. Viene inoltre valutata l'estensione della zona a traffico limitato».

Qui e nel titolo due disegni progettuali: piazza De Gasperi davanti al giardino Salvi

La situazione di Campo Marzo, spesso area degradata e "occupata" da attività illegali, è un problema per le amministrazioni da decenni. Ora la giunta di Francesco Rucco intende iniziare a "riprenderla" alla città attraverso un nuovo piano e un nuovo layout urbanistico.

Saranno messi a dimora nuovi alberi, e, nello specifico aceri rossi, che richiamano quelli in viale Dalmazia, con la posa di nuove sedute così da creare uno spazio ombreggiato per la sosta. La nuova piazza sarà realizzata con lastre di porfido come prescritto dalla Soprintendenza, in continuità con i materiali e le tipologie nelle aree adiacenti e con un recupero parziale dei cubetti di porfido esistente. La pavimentazione sarà solcata da una linea bianca, in pietra vicentina, a richiamo del sedime della vecchia Seriola, e da un’altra linea bianca che accompagna, idealmente, il pedone da Campo Marzo e dalla stazione, su viale Roma fino alla porta della città storica. Inoltre, saranno realizzate tracce a terra delle fondazioni dell’arco del Revese, a recuperare questo importante "segno" urbano. Per quanto riguarda l’area carrabile, il manto stradale sarà allo stesso livello della piazza e con cromie omogenee a quella della pavimentazione pedonale in modo da creare una continuità allo spazio urbano.