Lite furiosa fra minorenni, in 5 picchiano a sangue un ragazzo

SCHIO - Nella tarda serata di ieri, una pattuglia di militari è intervenuta a Piovene Rocchette (Vi), a seguito di un'aggressione ed ha denunciato per lesioni, 4 ragazzi minorenni ed un maggiorenne, tutti residenti a Schio.



La vittima, anch'egli un ragazzo minore, è stata infatti trasportata dagli operatori del 118 presso l'ospedale di Santorso, dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla sinistra ed escoriazioni varie per un totale di 30 giorni di prognosi. I fatti si sono svolti attorno alle 18.30 a Piovene Rocchette, in via Generale dalla Chiesa, dove è avvenuta la lite ai danni del ragazzo che ha poi visto gli aggressori allontanarsi velocemente salendo su uno degli autobus della locale corriera.



I militari intervenuti, ascoltando le testimonianze dei presenti, hanno potuto ricostruire sommariamente la descrizione dei ragazzi e la via di fuga intrapresa, riuscendo ad intercettare l'autobus dal quale, purtroppo, gli stessi erano scesi poco prima. Un'immediata ricognizione delle zone limitrofe ha però permesso di individuare i cinque, ancora insieme, in Via Val Volpara; portati in caserma per i dovuti accertamenti, gli aggressori sono stati riconosciuti dai testimoni e quindi deferiti.



Il reato verrà perseguito d'ufficio come previsto in caso di prognosi così gravi. Le indagini proseguiranno per approfondire le cause che hanno scatenato la lite. © RIPRODUZIONE RISERVATA