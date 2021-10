Il brand vicentino Peserico apre a Venezia dopo il restauro del palazzo di inizi '800

VICENZA/VENEZIA - Peserico inaugura la sua nuova boutique nel cuore di Venezia, nello storico Campo San Salvador 4828, luogo secolare di culto che prende il nome dall’omonima chiesa risalente al Medioevo, ricostruita interamente nel 1507 su progetto dell’architetto Giorgio Spavento. Il brand vicentino sceglie il dinamico sestiere di San Marco, un centro culturale e architettonico all’imbocco delle Mercerie, a soli pochi passi dall’emblematico Ponte di Rialto, da sempre zona rinomata e conosciuta per l’intensa attività commerciale.

Per preservare il valore storico dell’edificio, Peserico ha promosso un’opera di restauro e conservazione della struttura, interessante manifestazione di gusto eclettico tipico del XIX secolo, che ha permesso di riportare alla bellezza originaria i meravigliosi marmi della facciata principale di stile architettonico ecclesiastico così come le travi interne realizzate interamente in legno di rovere risalenti agli inizi del 1800. Il negozio si sviluppa su due piani. La boutique di Venezia si aggiunge a quelle monomarca di Milano, Torino, Roma, Verona, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure, e all’estero in Usa, Russia, Corea, Germania, Polonia, Giappone e Cina. Domani, 15 ottobre, nel pomeriggio alle 17,30, inaugurazione del negozio veneziano.