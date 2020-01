Perdita di gas, evacuate abitazioni: rotture nella posa della fibra ottica

VICENZA - I vigili del fuoco stanno operando dalla tarda mattinata lungo la provinciale 248 a Schiavon, per la rottura di una tubazione di gas metano, avvenuta durante la posa in opera della tubazione della fibra ottica. Nessuna persona è rimasta ferita ma si è resa necessaria l'evacuazione delle abitazioni per un centinaio di metri dal luogo della perdita. I pompieri, arrivati con tre automezzi e 12 operatori da Vicenza e Bassano, si sono posizionati a monte e valle del punto di rottura, attivando tutte le procedure di sicurezza. La circolazione lungo la strada è stata interrotta e deviata. Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA