COLCERESA - La vicentina Pedon, azienda alimentare specializzata nelle soluzioni a base di legumi e cereali, ha concluso l'acquisizione di un ramo d'azienda della Rickmers Reismühle Gmbh, storica società tedesca di Brema, produttrice di riso, cereali e ingredienti a base di riso, che già da qualche anno collabora con l'azienda veneta nella produzione di piatti pronti.

L'acquisizione riguarda la sola divisione «convenience food», ossia la produzione di piatti pronti. Allo scopo è stata istituita una società, «Ready2», controllata al 100% da Pedon, che gestirà l'impianto produttivo di Brema garantendo i livelli occupazionali rappresentati da 33 dipendenti. Con questa operazione Pedon intende consolidare il proprio posizionamento strategico di player leader nel mercato dei ready meals plant-based a temperatura ambiente, e trasmettere un ulteriore impulso al processo di internazionalizzazione dell'azienda, in particolare nel presidio e nello sviluppo dei mercati nordeuropei.

Proprio nel luglio 2022 è scomparso il fondatore del gruppo Pedon. Sergio Pedon, nato nel '47 Pianezze, vicino a Marostica, da giovane avviò l’attività di grossista di generi alimentari. Poi negli anni '80 acquistò una linea di confezionamento di legumi fondando, con i fratelli Franco e Remo, la Pedon spa, che in breve acquisì il ruolo di azienda innovativa in un segmento di mercato tradizionale. Il passaggio dalla vendita sfusa di legumi a sacchetto con codice a barre è il primo momento chiave che avvia un percorso d’azienda che ancora oggi conserva l’idea originaria di trasformare i legumi e i cereali, prodotti classici, in moderni, fruibili, per tutti. Guidata oggi a livello manageriale dai figli Loris e Paolo e dal nipote Mattia, Pedon opera in 30 paesi, coinvolge più di 200 dipendenti e sviluppa un fatturato di 100 milioni di euro.