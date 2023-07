Vicenza, firmato il Patto della Gentilezza. E' la prima provincia d'Italia. Al va il progetto nelle scuole

VICENZA - La gentilezza aiuta a vivere meglio: lo dice la scienza e lo dicono anche i tanti amministratori locali che oggi si sono riuniti nella sede della Provincia di Vicenza. L'occasione è stata la sottoscrizione da parte della Provincia stessa, prima in Italia, del "Patto di partecipazione" con l'associazione Cor et Amor, ideatrice della rete nazionale "Costruiamo Gentilezza". Per il presidente della Provincia Andrea Nardin si tratta di una sfida «contro la politica del chi urla più forte vince». Non a caso la provincia di Vicenza è tra i territori con il più alto numero di assessori e consiglieri con delega alla gentilezza. A partire dal sindaco di Sandrigo, Marica Rigon, che ha tenuto per sé la delega. L'idea è di dar vita a breve con il Provveditorato a specifici progetti da divulgare nelle scuole. Un ulteriore obiettivo sarà il Festival veneto della Gentilezza, da organizzare nella primavera del 2024 a villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.

