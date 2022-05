Pasticceria indiana chiusa per carenze igieniche, guai anche per l'attiguo kebab

MONTECCHIO M. (Vicenza) - Una pasticceria indiana in via Galileo Galilei ad Alte Ceccato è stata chiusa per le gravi carenze igieniche riscontrate dopo una ispezione dei militari del Nas insieme ai carabinieri di Montecchio Maggiore e agli agenti della Polizia locale dei Castelli.

Avrà invece un mese di tempo per mettersi in regola la macelleria attigua (un kebab), all’interno della quale sono state rilevate irregolarità minori sempre in materia di igiene alimentare, mentre i prodotti alimentari di carne bovina congelati erano privi di elementi utili alla loro tracciabilità.