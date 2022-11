La moglie urla per le doglie, chiede aiuto ai carabinieri e pattuglia lo scorta a sirene spiegate all'ospedale: nasce un bel maschietto

ISOLA VICENTINA - «Aiutatemi, mia moglie sta per partorire». Stava accompagnando la moglie, con le doglie e assai vicina al parto, all'ospedale di Vicenza ma, in preda al panico e con lei che stava urlando per i forti dolori sopraggiunti, temendo di non raggiungere in tempo il San Bortolo, ha chiesto aiuto ai carabinieri, anche perchè c'era un traffico intenso in quel momento.

I carabinieri della stazione di Malo a Isola Vicentina, nel pomeriggio di due giorni fa, durante un servizio perlustrativo, hanno ricevuto una richiesta di aiuto dll'uomo. Immediato l'intervento dei militari sulla sp Pasubio che da Isola Vicentina porta a Vicenza. Hanno fatto da staffetta al veicolo che in pochi, interminabili minuti, gli ha permesso di arrivare all'ospedale in tempo. Dopo solo qualche istante, la mamma ha dato alla luce un bel maschietto. Riconquistata la calma, il papà la mattina successiva si è recato alla caserma di Malo per ringraziare l’Arma e in particolare i due militari protagonisti del particolare servizio di “scorta”.