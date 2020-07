Ragazzo di 20 anni folgorato mentre cammina sopra il vagone di un treno: faceva parkour

PRIMOLANO - Tragedia in Valbrenta: il corpo senza vita di un ragazzo è stato scoperto nella mattina del 3 luglio 2020 sopra un vagone di un treno, nella stazione di Primolano. A quanto sembra la vittima, un uomo giovane, sarebbe rimasto folgorato mentre camminava sopra la carrozza. Si tratta di un ventenne rumeno residente a Pergine, la tragedia sulla linea della Valsugana Trento-Primolano.

Ragazzo muore facendo parkour sul treno Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, su cui indagano i carabinieri di Borgo e la Polfer di Castelfranco Veneto, il giovane è deceduto probabilmente per un trauma cranico nel corso di alcune evoluzioni di parkour , la disciplina estrema che consiste nel tentare di superare ostacoli con salti in velocità. La tragica scoperta è stata effettuata dal capotreno all'arrivo del convoglio a Primolano (Vicenza). Pare che il giovane non fosse nuovo a questo tipo di disciplina estrema e che in passato abbia tentato di salire sul tetto dei treni in corsa. Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA