Spaccio di droga al parco e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato un tunisino

VICENZA - I Carabinieri della Stazione di Longare, nel pomeriggio di venerdì 29 aprile 2022, a Vicenza, nell’ambito del controllo straordinario del territorio interforze, organizzato dalla locale Questura, hanno arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Mohamed Nasri, 39enne, di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale. Alle 17 circa, mentre si trovava nel parco Querini, alla vista della presenza dei militari è fuggito in sella ad una bici. I carabinieri, dapprima in auto e proseguendo a piedi, lo hanno inseguito, bloccandolo poco dopo. Bel tentativo di fuggire ha colpito uno dei militari, causandogli lesioni lievi. Immediatamente immobilizzato, anche con l’utilizzo delle manette di sicurezza, è stato perquisito e gli sono stati trovati 1,46 grammi di hashish, 0,46 grammi di cocaina e la somma di € 60,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.