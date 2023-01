Vicenza, dodici parchi cittadini rimessi a nuovo. Finanziamento da 950mila euro

VICENZA - Sono stati approvati a Vicenza i progetti definitivi per la completa rigenerazione di 12 parchi e aree gioco equamente distribuiti in tutti i quartieri della città, che saranno finanziati con 950mila euro attraverso il bando Pnrr missione 5 «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», investimento 2.1 - progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi hanno presentato i dettagli dell'intervento, denominato «Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi presenti all'interno delle circoscrizioni cittadine per il miglioramento del decoro urbano e ambientale».

«Con questo progetto, i cui lavori prenderanno il via entro luglio 2023 - dichiarano -, ogni quartiere della città avrà spazi inclusivi per lo svago dei giovani, dei bambini e delle loro famiglie. Renderemo moderni, sicuri ed inclusivi, quindi fruibili anche per persone con disabilità, i parchi gioco con una rigenerazione completa che comprende, oltre alla sostituzione e messa a norma delle strutture, anche il potenziamento dell'illuminazione e la realizzazione di palestre libere e spazi sportivi adatti a praticare varie discipline. E' il proseguimento di un piano di riqualificazione degli spazi pubblici già iniziato negli anni scorsi - concludono Rucco e Ierardi - e che non si fermerà qui, ma continuerà con ulteriori interventi».