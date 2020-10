Nasce il Parco della Pace, 630.000 metri quadrati, tra i più grandi d'Italia

VICENZA - Cinque macro funzioni caratterizzeranno il futuro Parco della Pace di Vicenza, che con una estensione di 630 mila metri quadrati rappresenta uno dei parchi più grandi in Italia tra quelli costruiti in pianura, in un capoluogo di provincia. La suddivisione dell'area, iniziata una decina di anni a fianco della caserma americana «Del Din» e dove una volta si trovava l'aeroporto civile, è avvenuta oggi in Municipio alla presenza del sindaco Francesco Rucco e dei tre assessori maggiormente coinvolti nell'operazione: Simona Siotto (delegata all'ambiente), Matteo Celebron (lavori pubblici e sport) e Mattia Ierardi (infrastrutture, protezione civile e verde pubblico).

«Ho chiesto a tutti il massimo sforzo - l'annuncio del sindaco Rucco - per arrivare, ritrovamenti bellici permettendo, all'apertura completa del parco entro la fine del 2021, ma conto di poter aprire singole aree e funzioni anche prima, a mano a mano che vi si concluderanno i lavori».

Una delle cinque macro funzioni riguarderà l'ampia area destinata alla Protezione civile di Vicenza, con un edificio di 614 mq, uno spazio esterno di 15 mila mq dove allestire eventuali tendopoli, un lago per le esercitazioni e la raccolta dell'acqua per gli incendi da 11 mila metri quadrati e un eliporto realizzato sul retro del già previsto Museo dell'aria. «La protezione civile della nostra città - ha ricordato Rucco - è stata decisiva in questi ultimi anni, dall'alluvione e gli allagamenti alla tempesta Vaia, fino all'esemplare gestione dell'emergenza Covid. Ci candideremo a diventare uno degli hub regionali e, nel frattempo, mettiamo in cantiere una sede attrezzata e all'avanguardia in un luogo strategico come il Parco della Pace».

