Spaccia droga nel "Parco delle famiglie": denunciato 27enne del Gambia

VICENZA - Controlli antidroga estesi in vari luoghi della città, non solo a Campo Marzo. Ieri, nell’ambito del servizio mirato alla prevenzione e repressione del micro spaccio di sostanze stupefacenti, il nucleo operativo speciale (Nos) della polizia locale di Vicenza, con l'ausilio delle pattuglie antidegrado, ha sequestrato 8 grammi di stupefacenti all'interno del parco di villa Tacchi appartenenti a due giovani. Uno di loro è stato denunciato per spaccio, mentre l'altro è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.



All'interno di un'area verde molto frequentata anche dalle famiglie, gli agenti hanno notato un italiano di 20 anni, B. M., residente in città, intento a maneggiare cocaina, per un peso di 0,54 grammi. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, per i provvedimenti del caso. Nelle vicinanze, era presente uno straniero, B. B., di 27 anni, originario del Gambia e residente ad Altavilla Vicentina, che, alla vista della polizia locale, ha tentato di allontanarsi.



In seguito a una perquisizione, lo straniero è stato trovato in possesso di 7,17 grammi di marjiuana e 65 euro in contanti. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga e il denaro gli sono stati sequestrati. Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA