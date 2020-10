Parcheggiatori abusivi insistenti e minacciosi: sanzionati dopo la tentata fuga

VICENZA - Sono stati sanzionati a Vicenza tre parcheggiatori abusivi perché, in modo insistente e minaccioso, pretendevano compensi nell'area di sosta dell'ospedale San Bortolo. I tre, senza fissa dimora tra i 25 e i 38 anni, sono stati individuati in via Rodolfi durante un blitz del personale in borghese del Nos e di agenti delle pattuglie antidegrado, scattato anche in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini. Alla vista degli agenti in divisa, i tre uomini hanno cercato di darsi alla fuga, gettando un pacchetto di sigarette che conteneva monete frutto dell'attività abusiva. Due sono stati identificati e sanzionati, mentre per il terzo uomo, restio all'identificazione, è scattata anche la denuncia per rifiuto di declinare le generalità e per resistenza a pubblico ufficiale. È di 33,50 euro la somma di denaro che il gruppo ha raccolto in circa un'ora di attività.

