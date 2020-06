«Parcheggiala nelle rastrelliere»: al via la campagna contro “bici selvaggia”

VICENZA - Le biciclette? Solo nelle rastrelliere. Più che un obbligo, un invito. Con tanto di cartello o, come lo ha battezzato il Comune, “segnaletica di cortesia”.



Contro “bici selvaggia”, a Vicenza spuntano gli avvisi per indurre i ciclisti a legare i mezzi nelle rastrelliere e non nelle transenne. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione di Francesco Rucco, mira a scoraggiare i proprietari a lasciare i mezzi dove capita.



Un fenomeno che si ripete di frequente nella zona della stazione e in centro storico. «Si tratta di una segnaletica non prescrittiva - spiega l'assessore alla mobilità Matteo Celebron - La rimozione di una bicicletta è molto complessa per la polizia locale e di non facile regolazione neppure attraverso un'ordinanza».



Con una spesa di poco inferiore a 4 mila euro, Palazzo Trissino chiede dunque i vicentini di non abbandonare le biciclette nel primo posto utile, anche a tutela dei disabili, in particolare i non vedenti, che spesso trovano nelle bici degli ostacoli imprevisti. «La segnaletica è in italiano e inglese - conclude l'assessore - Non intendiamo procedere con divieti e sanzioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA