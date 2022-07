"Cora" il pappagallino intrappolato su un gigantesco albero salvato dai vigili del fuoco

TORRI DI QUARTESOLO - È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Vicenza per mettere in salvo “Cora” un pappagallino rimasto bloccato su un albero in via delle Rimembranze a Lerino di Torri di Quartesolo. Una storia a lieto fine per il piccolo pennuto finito sull’albero lunedì mattina, 11 luglio, dopo essere volato via da casa. Dopo un’intera giornata trascorsa sulla pianta i proprietari si sono rivolti in serata ai vigili del fuoco di Vicenza. I pompieri intervenuti con l’autoscala dopo un paio di tentativi sono riusciti ad afferrare Cora, che è stata messa in una gabbietta per essere consegnata ai felici proprietari.