​Addio Paolo Rossi. Zaia: «Ciao grande campione». Il sindaco Rucco: «Amava Vicenza come pochi»

Morto a 64 anni Paolo Rossi, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982. Ne ha dato notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram.

Le reazioni

Luca Zaia

«Ciao grande campione. Riposa in pace». È il breve messaggio con due foto di Paolo Rossi, che stamani il presidente del veneto Luca Zaia ha postato sul proprio profilo Facebook.

⚽️ CIAO GRANDE CAMPIONE. Riposa in pace. Pubblicato da Luca Zaia su Mercoledì 9 dicembre 2020

Il sindaco di Vicenza

«Amava Vicenza come pochi. Ti ricordo con il sorriso. Buon viaggio Paolo». Lo scrive il sindaco della città berica, Francesco Rucco, sul proprio profilo Facebook. A corredo, due immagini di Paolo Rossi: con lo stesso Rucco, in una recente cerimonia, e con la maglia del Lanerossi Vicenza, dove Pablito esplose a suon di gol.

Cabrini

«Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare». Al telefono, Antonio Cabrini, compagno di squadra di Paolo Rossi per tanti anni alla Juve e in Nazionale, è distrutto nel ricordare il goleador dell'Italia Mundial.

