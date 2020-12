Paolo Rossi, diretta funerali a Vicenza: gli azzurri del Mundial portano la bara. Cabrini: «Non ti lascerò andare»

Ha preso il via nel Duomo di Vicenza il funerale di Pablito. Lo aveva chiesto esplicitamente Paolo Rossi. Il feretro del campione morto mercoledì scorso, sarà portato a spalla dagli ex compagni della Nazionale. In prima fila si riconoscono Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni e Fulvio Collovati. All'esterno i cori della gente ad intonare 'Paolo, Paolo...'. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha deposto una maglia azzurra della nazionale italiana con il n.20 sul feretro di Paolo Rossi, davanti all'altare del Duomo di Vicenza dove sono appena cominciati i funerali.

Gli eroi del Mondiale sono seduti uno accanto all'altro; fa impressione vederli riuniti in questa circostanza: brizzolati, tristi, con la mascherina.

«Ho perso nono solo un amico, ma un fratello. Quante emozioni abbiamo condiviso. Hanno stravolto la nostra vita. Siamo stati parte di un gruppo, di quel gruppO». Antonio Cabrini commosso ha salutato Paolo Rossi, suo ex compagno di nazionale e nella Juventus, durante il funerale. «Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto, le nostre liti ed il tuo sorriso - ha proseguito - Sono quelli come te che rendono bella l'amicizia. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me, ti prometto di stare vicino a Federica ed ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me».

«La morte di Paolo mi ha colpito perché non sapevo della sua malattia e quindi è stato un fulmine a ciel sereno. Lui ha rappresentato il calcio italiano, non ha uguali in assoluto». Paolo Maldini ricorda così Paolo Rossi, prima che cominci la cerimonia funebre al Duomo di Vicenza. «Paolo Rossi era solo lui e io ho avuto la fortuna di giocarci insieme al Milan, lui a fine carriera e io giovanissimo» ha aggiunto Maldini.

«Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi». Con queste parole Alessandro Altobelli, all'esterno della cattedrale di Vicenza, prima dell'inizio dei funerali ha ricordato Paolo Rossi. «Di quel gruppo era un simbolo non solo in campo ma anche fuori e anche una volta lasciato il calcio - ha aggiunto l'ex campione - Eravamo entrambi attaccanti, ma lui era molto più forte di me. Ho sempre cercato di copiare quello che faceva, ma le sue erano qualità naturali e imitarlo impossibile. Era sempre al posto giusto nel momento giusto, arrivava sempre prima. A chi vuole giocare a calcio consiglio di vedere chi era Paolo Rossi, la sua grande professionalità».

«Non riesco ancora a crederci. Fino ad un mese e mezzo fa lo sentivo spesso in chat, poi ha iniziato a non rispondere ed ho capito che c'era qualcosa che non andava. Se ne è andato con dignità, voleva essere il Paolo Rossi che ho sempre visto, sempre sorridente. Noi siamo andati al Mondiale come l'armata brancaleone, Paolo arrivò dopo due anni di inattività. Era deriso da tutti, il suo riscatto e la sua rivincita hanno coinciso con la nostra rivincita. Io se sono campione del mondo lo devo a lui». Queste le parole di un commosso Fulvio Collovati, eroe azzurro del mondiale 1982.«Quando è arrivato il messaggio della moglie Federica che ci chiedeva di non dimenticarlo mi si è spezzato il cuore -prosegue l'ex difensore di Inter e Nazionale-. Era un amico, un fratello. Un ragazzo solare, di una semplicità disarmante. Ho subito tranquillizzato Federica, come si fa dimenticare Paolo?»

La veglia dei vicentini

I vicentini si sono messi in fila a centinaia, a migliaia, da ieri sera per attendere il proprio turno, al freddo e fino a che ha fatto buio, per salutare nel mitico stadio Menti il feretro in noce chiaro con la salma del campione del Mundial dell'82.

Oggi è lutto cittadino a Vicenza, e a Prato, che ha dato i natali a Paolo Rossi. Nel primo pomeriggio di ieri si contavano già oltre 1.500 persone, su una fila che aveva raggiunto il chilometro di lunghezza, per accedere sul prato del Menti, dove è stata allestita la camera ardente.

Paolo Rossi, la moglie: «Ho avvisato i compagni della sua morte nella chat dei campioni del 1982»

«Arrivò a Vicenza quasi come uno sconosciuto - ha commentato Antonio, un anziano tifoso - al punto che i quotidiani sportivi nazionali lo avevano inserito tra le riserve. Ma ci mise poco a conquistare il posto in squadra e a diventare un protagonista». «Sembrava uno studente liceale tanto era giovane - ha ricordato il signor Giovanni, che lo vedeva far colazione negli anni '70 nel bar sotto casa - e anche allora era sempre sorridente e felice». La bara è stata sistemata all'uscita degli spogliatoi, sotto la tribuna centrale. Subito è stata sommersa di fiori e di maglie biancorosse con il numero 9. In mattinata, invece, erano apparsi numerosissimi in città striscioni bianchi con la scritta ' Rossi Gol', ricordo di un vecchio slogan che comparve al Menti nella stagione 1976-1977, in serie B, quando le reti a ripetizione dell'allora sconosciuto Paolo Rossi portarono la squadra veneta in serie A.

Manifesti che sono stati appesi alle finestre, sui balconi, sugli alberi. Tra i tanti giunti a Vicenza per l'ultimo saluto, Marco Tardelli, che si è trattenuto a lungo davanti alla bara con Federica Cappelletti, la moglie di Rossi, e le loro due figlie, e il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. «Per me è un amico, un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non l'ho ancora accettato» ha detto l'ex selezionatore azzurro. Che poi, commentando la fila di gente fuori dello stadio, ha aggiunto: «È la testimonianza di come ha vissuto Paolo la propria professione, e la gente viene a salutare Paolo, non il calciatore. È riuscito come pochi al mondo a riprendersi da momenti sempre difficili ricordando i valori dell'amicizia. Non è mai stato un personaggio, lo è diventato perché nel calcio ha fatto quello che ha fatto. Come persona è sempre stato di grande umanità e sensibilità».

A Vicenza stanno già pensando di dedicargli il Viale che porta allo stadio. Prima dell'apertura della camera ardente, era arrivata anche la prima moglie di Rossi, Simonetta Rizzato, con il figlio Alessandro.

La Lega Serie A e tutte le società ricorderanno e renderanno omaggio a Paolo Rossi attraverso una serie di iniziative in occasione del prossimo turno di campionato. I calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio di ogni partita sarà osservato un minuto di raccoglimento, al termine del quale sarà diffuso un audio storico che ricorderà le gesta dell'ex attaccante al Mondiale del 1982.

La scossa necessaria/Il fuoco dentro di Pablito e la grinta che ora ci manca

