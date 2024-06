Paolo Muzzolon stroncato da un malore al bar: medico in sala tenta di rianimarlo invano

LONIGO - Stroncato da un malore mentre era al bar. Così è morto Paolo Muzzolon, ex titolare del bar Borsa di piazza Garibaldi a Lonigo. Il 73enne, ex presidente del mandamento locale di Confcommercio, era al Mulino Caffè quando si è sentito male: è crollato a terra davanti ai clienti e a nulla è valso il tempestivo intervento di un medico che ha l'ambulatorio nello stesso stabile e proprio in quel momento stava uscendo dal lavoro.

Paolo Muzzolon lascia la moglie Mirella e i figli Enrico e Silvia.