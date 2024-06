Paolo Borgo muore dopo 4 mesi di agonia: investito da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada. Non si era più ripreso

ARSIERO (VICENZA) - Non ce l’ha fatta Paolo Borgo, il 63enne di Arsiero investito da un’auto lo scorso 28 gennaio mentre camminava lungo via Dei Longhi, tratto della Provinciale 350, poco lontano da casa. L’insegnante, che non si era mai ripreso, è deceduto martedì, 11 giugno, all’ospedale Santorso dopo quattro mesi e mezzo di agonia. Paolo Borgo, era stato travolto, alle otto di sera, da una Volkswagen Polo condotta da un 53enne, residente anche lui ad Arsiero.

La vittima era docente di lingua e letteratura italiana da molti anni all’istituto tecnico tecnologico “Giacomo Chilesotti” di Thiene. Subito dopo l’incidente era stato trasportato in condizioni disperate al Santorso e ricoverato in rianimazione con un trauma cranico, ma è sempre rimasto in stato di semi incoscienza, non rispondendo agli stimoli esterni fino al tragico epilogo.