Paolino ha la macchina da 16 mila euro che gli consente di muoversi

VICENZA - Paolino ha finalmente la macchina che gli consentirà di muoversi. Papà Sasa e mamma Jelena l'hanno acquistata con 16 mila euro grazie alle donazioni e al concerto natalizio di Ciccio Corona.

Sei anni, nato a Vicenza da genitori di origine serba - entrambi residenti da 20 anni - Pavle, soprannominato Paolino, poco dopo la nascita prematura a 5 mesi è stato colpito da un'emorragia cerebrale che gli ha causato un danno alla corteccia motoria lasciando miracolosamente illese le capacità cognitive. Una paralisi che non ha fatto perdere la speranza alla famiglia, la quale per la riabilitazione porta Pavle 4 volte all'anno in un centro di Poznan, in Polonia. Anzi, il sogno è vederlo un giorno camminare e giocare con il fratellino Gavrilo di 8 anni.

Di qui la gara di solidarietà che ha coinvolto vicentini, istituzioni come il Comune e associazioni quali gli Amici del rene, la cui anima è il professor Claudio Ronco, direttore dell'unità di Nefrologia dell'ospedale del capoluogo. La famiglia Gavrilovic deve infatti sostenere Pavle con terapie quotidiane e il nuovo apparecchio - che in Italia non c'è ancora - dovrebbe consentire al piccolo di camminare autonomamente.

Nel frattempo è sorta la pagina Facebook “Gli amici di Paolino”, mentre nella piattaforma Gofundme ha preso il via una raccolta fondi per realizzare un altro sogno. Ovvero, volare negli Stati Uniti, al St. Louis Children's Hospital, e sottoporre Pavle all'intervento neurochirurgico di rizotomia selettiva dorsale per ridurre gli spasmi nella parte inferiore del corpo. «In Pavle e nella sua famiglia vedo la determinazione di chi non molla mai - sottolinea il sindaco Francesco Rucco - Come primo cittadino faccio appello a tutta la comunità, perché si stringa intorno a questo bambino donando, ognuno come può, un aiuto».