Pablito sulla Torre Everest grazie allo street artist Kobra: un murale tra i più grandi d'Europa

VICENZA - Pablito in formato 60 X 25. L'immagine di Paolo Rossi apparirà in uno dei murales più alti d'Europa.

L'indimenticabile eroe di Spagna 82 sale, è proprio il caso di dirlo, sull'Everest. Sì, perché su una parete del condominio che sorge a due passi dalla stazione ferroviaria di Vicenza - chiamato appunto Torre Everest - lo street artist brasiliano Eduardo Kobra realizzerà un murale dedicato a Rossi, scomparso nel 2020 all'età di 64 anni.

Tutto questo grazie a un progetto promosso dall'associazione culturale Wallabe con il patrocinio del Comune nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio residenziale di via Torino, emblema del boom economico degli anni Cinquanta con i suoi 17 piani e 60 appartamenti. Emozionata Federica Cappelletti, moglie di Rossi: «Kobra è un artista di riconosciuto valore artistico internazionale - osserva - Mi fa immenso piacere pensare che abbia scelto di fare quest'opera in onore di mio marito. Che, tra le altre cose, amava molto l'arte e ne riconosceva la levatura. So bene che le scelte iconografiche di Kobra sono sempre ben ponderate e selettive e Paolo merita davvero la gloria dei grandi».

“Il mio nome è Paolo Rossi”. Questa l'iniziativa di arte urbana curata dal designer vicentino Ale Giorgini e finanziata sia dagli sponsor che attraverso una campagna di crowdfunding al link https://it.ulule.com/il-mio-nome-e-paolo-rossi. Il lavoro sarà effettuato nel 2023.