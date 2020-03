Oxygen Orange 1, novitá dalla societá bassanese: addio al dt Marin e iscrizione alla B

Un addio ed una scommessa per il futuro. Giornata importante per Oxygen, la società di basket di Bassano del Grappa, iscritta in questa stagione in C Gold ma conosciuta soprattutto per essere uno dei settori giovanili più importanti di Italia. Si dividono infatti le strade dei blu argento con Enrico Marin, direttore tecnico da otto anni della società bassanese, partito con il Basket Bassano e dirigente per tutti gli anni del progetto Oxygen: un rapporto che ha portato a “straordinari e comuni successi – spiega la società in un comunicato - come lo Scudetto U14 della scorsa stagione alle vittorie in tutti i più prestigiosi Tornei Italiani, passando per i 2 Campionati Europei vinti, innumerevoli partecipazioni alle Finali Nazionali e il Titolo di squadra più giovane d’Italia per 3 stagioni consecutive”.



Oxygen, un progetto nato per crescere e lanciare talenti, ha visto in Enrico Marin una figura molto importante, con la squadra che è riuscita a lanciare “molti ragazzi verso il College (i campionati universitari americani) e la Serie A2, oltre ad organizzare due Finali Nazionali e uno Stage EYBL in quel di Bassano del Grappa”. “Un periodo lungo e ricco di rapporti personali e di amicizia – spiega Carlo da Campo, il presidente di Oxygen - con una persona di grandissima cultura oltre che un grande tecnico”.



Una separazione che ha dunque sorpreso molti nell’ambiente del basket bassanese e non solo, ma che arriva dopo un’ultima decisone importantissima per la squadra bluargento: “Come ultimo atto, insieme alla Dirigenza Oxygen Orange1, si é deciso di presentare l’iscrizione per la prossima Stagione al campionato di Serie B, senza abbandonare la propria identità votata al giovanile, quindi mantenendo il Roster che affronterà il campionato composto dagli Under 18”.



Oxygen punta dunque ad alzare il livello della propria competizione, senza peró abbandonare la sua mission, quella di puntare sui i propri giovani: una nuova sfida, un nuovo percorso per questa squadra, che la affronterá senza Enrico Marin e Freddy Fietta, lo storico segretario andato in pensione proprio in questi giorni. Una nuova avventura per la prossima stagione, che ha peró tante incognite: con la situazione attuale, con lo stop dei campionati per il Coronavirus, la certezza per i bluargento di provare a sfidare la difficile Serie B.

