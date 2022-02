Meslek, che dal Regno Unito dà lustro ad Atletica Vicentina, riscrive dopo 25 anni il record italiano dei 1500 in sala

BIRMINGHAM - Dopo ben 25 anni crolla il record italiano dei 1500 metri indoor. Ad abbatterlo, migliorandolo di oltre due decimi, il vicentino di origini nordafricane Ossama Meslek, 25 anni, che vive e si allena in Inghilterra, tesserato per Atletica Vicentina Brazzale. Meslek, forte mezzofondista e crossista, ha avuto otto volte a che fare con la maglia azzurra: in cinque raduni nazionali e in tre competizioni, l'ultima delle quali i campionati europei di cross a Dublino l'anno scorso. Meslek ha stabilito il nuovo primato correndo a Birmingham, al Muller Indoor Grand Prix, i 1500 metri in sala in 3'37"29. Uno scoop notevole, perché l'ormai vecchio record italiano resisteva da 5 lustri ed era stato firmato da Giuseppe D’Urso a Genova nel 1997 (3:37.5 manuale). Pertanto Meslek lo ha polverizzato di oltre due decimi.

Chiamato all'ultimo momento

«È stata una sorpresa, fino a ieri sera non ero neanche nelle entry-lists di Birmingham - ha raccontato Meslek dall’Inghilterra agli addetti stampa Fidal -, poi intorno alle dieci del mattino mi hanno comunicato che ero stato accolto nella gara. Abito a poco più di un’ora da qui, e quindi ce l’ho fatta ad arrivare, anche se venivo da una settimana completa di allenamenti ed ero molto stanco. La mia crescita? Me la spiego con il fatto di aver cambiato allenatore, ora sono con Matt Yates, fu oro agli Europei indoor di Genova nel 1992. Finalmente ho anche risolto i problemi con i tendini e ho trovato stabilità».

Tre secondi meno di 15 giorni fa

Ossama Meslek ha colto il sesto posto nella gara, vinta dal keniano quarto a Tokyo Abel Kipsang (3:34.57) davanti allo spagnolo Adel Mechaal (3:35.30). Da segnalare che il suo progresso a Birmingham vale un miglioramento di quasi tre secondi rispetto al 3:40.04 di due settimane fa a Miramas. E va ad aggiungersi all'ottimo 7:44.45 centrato sabato scorso a Metz nei 3000 metri, terza prestazione italiana di sempre.

«Voglio tesserarmi vicentino»

È curiosa la storia sportiva di Ossama Meslek. Lui è nato nel 1997 a Vicenza, quindi si è trasferito con la famiglia in Marocco a tre anni e poi in Gran Bretagna, a Leeds, dove vive e si allena. Alcuni anni fa, nel 2017, ha inviato dal Regno Unito una email all'indirizzo di Atletica Vicentina, chiedendo di essere tesserato. «Sono nato a Vicenza, mi sento vicentino, ho nazionalità italiana, mi piacerebbe correre per la città di Vicenza». Una sorpresa per i dirigenti di AV, che sono abituati a "gestire" atleti del territorio. Ma la risolutezza di Ossama li ha convinti e l'atleta corre per AV Brazzale dal 2017, sempre portando risultati prestigiosi alla squadra orange, sia a livello individuale vincendo dei titoli italiani, sia a livello di squadra con il suo apporto ai campionati di società.

Bene la Del Buono

A Binrmingham in chiave vicentina va segnalato anche il risultato di Federica Del Buono che nei mille è stata ottava con il nuovo personale di 2:40.25.