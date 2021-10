Sale colorate, paesaggi sui muri e luci soffuse per il parto delle nuove mamme: il San Bassiano rivoluziona il reparto

BASSANO - "Gruppo parto" tutto nuovo all'ospedale San Bassiano. Le nuove mamme, circa un migliaio all'anno, faranno venire alla luce i loro bimbi in cinque nuove sale colorate, dotate di luci rilassanti e immagini di paesaggi sulle pareti. Il reparto rinnovato, che ha richiesto un investimento di quasi 700 mila euro, con la riorganizzazione degli spazi, ora conta su 5 ambienti nei quali è possibile svolgere sia il travaglio che il parto, con tutte le più moderne dotazioni per il comfort delle partorienti, è stato inaugurato dall'assessore regionale a sanità e servizi sociosanitari Manuela Lanzarin.

APPROFONDIMENTI NORDEST Pesaggi affrescati alle pareti, sale colorate, luci soffuse:... BASSANO Sfilano sul Ponte Vecchio le donne malate di tumore, con loro anche... VICENZA Un robot impianta una protesi all'anca: è la prima volta...

Secondo l'Ulss 7 Pedemontana «si innalza sensibilmente il livello di accoglienza per tutte le donne che d’ora in avanti partoriranno al San Bassiano». Le cinque sale potenzialmente potranno funzionare in simultanea.